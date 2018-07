FIFA-baas nodigt hen uit op WK-finale 07 juli 2018

00u00 0

Je moet er maar opkomen. Als de voetballertjes uit de grot bevrijd zouden worden, nodigt FIFA-baas Gianni Infantino hen uit om de WK-finale bij te wonen in Moskou op zondag 15 juli. Dat schrijft hij in een brief aan de Thaise voetbalbond. "Als hun gezondheid hen toelaat te reizen, tenminste", klinkt het. "Ik hoop oprecht dat het hen lukt om erbij te zijn, want de finale wordt zonder twijfel een prachtig moment van eenheid en feest." Alsof dát is waar je het meeste nood aan hebt, na zo'n diep traumatische ervaring...