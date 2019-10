Exclusief voor abonnees FIFA 20 brengt straatvoetbal terug 12 oktober 2019

Wanneer je zelf een potje voetbalt, is dat in de regel niet met elf tegen elf spelers in een stadion vol joelende toeschouwers. Die laatste ervaring is er een die de videogamereeks Fifa inmiddels al sinds 1993 naar de gameconsole brengt, maar de nieuwe editie van de serie brengt ook een meer ongedwongen vorm van voetballen in je handen. Naast het standaardspel vind je ook de nieuwe Volta-component, een geestelijke opvolger voor de Fifa Street-games van weleer. Er kan worden gespeeld op afgesloten tarmacveldjes op straat, in een sportzaal of op een voetbalpleintje op het dak van een flatgebouw. Het is compacter, snediger, groezeliger voetballen, ook al omdat de bal bij sommige veldtypes - zoals die met een muur - niet eens buiten de lijnen kan gaan: gewoon doorspelen is de boodschap.

