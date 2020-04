Exclusief voor abonnees Fietstochtje levert Flipkens Boete op Tennis 27 april 2020

Vrijdag leverde een grensoverschrijdend fietstochtje Kirsten Flipkens (34) een boete van 250 euro op. In de buurt van Hamont-Achel volgde ze haar gps en reed ze zonder het te beseffen op een kleine weg Nederland binnen waarna ze zo snel mogelijk trachtte terug in België te geraken. "En dat was dus via de hoofdbaan van Valkenswaard naar Lommel. Ik zag daarbij vanop een kilometer afstand een combi staan aan de grens en ben die voorbijgereden. Ik wist ook wel dat er een boete aan mijn passage in Nederland vasthing maar heb geen sluipweg genomen omdat ik mijn uitleg voldoende achtte. Dat was buiten de politiemensen gerekend. Zij sneden mij even later met loeiende sirenes de pas af en zetten mij als een crimineel aan de kant. Ik kreeg daarbij de kans niet om mij te verdedigen. Meteen een boete van 250 euro. Een waarschuwing was meer op zijn plaats geweest. Dit was erover." (FDW)

