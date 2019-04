Exclusief voor abonnees Fietsster sterft bij ongeval met vrachtwagen 06 april 2019

Een 48-jarige fietsster is gisteren omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen in het West-Vlaamse Tielt. Veronique Vandenberghe (foto) stond in het afgebakende vak voor fietsers aan een verkeerslicht, met achter haar een Nederlandse trucker. Toen het licht op groen sprong, vertrok de vrachtwagen en belandde de vrouw onder de wielen. De fietsster, die een man en een volwassen dochter achterlaat, is al de vierde zwakke weggebruiker die omkomt in zes dagen tijd. Vorige zondag werd in Koekelberg een vrouw doodgereden op een zebrapad, dinsdag gebeurde hetzelfde met een 87-jarige voetganger in Kraainem en diezelfde dag stierf in Arendonk ook een 72-jarige fietsster bij een aanrijding. (VHS/KSN)

