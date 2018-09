Fietsster rijdt in kanaal en komt om 03 september 2018

In het Limburgse Bree is gisternamiddag een 66-jarige fietsster om het leven gekomen. Rond 16 uur belandde de vrouw om een nog onbekende reden in het kanaal. Voorbijgangers konden het slachtoffer uit het water halen en begonnen haar te reanimeren in afwachting van de hulpdiensten. De vrouw kon helaas niet meer gered worden en stierf ter plaatse. Bij het ongeval was geen andere weggebruiker betrokken.