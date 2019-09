Exclusief voor abonnees Fietsster overleden na ongeval met truck 27 september 2019

Een 69-jarige fietsster uit Sint-Katelijne-Waver is gistermiddag overleden in haar thuisgemeente, nadat ze op een kruispunt werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd nog naar het UZ Antwerpen gebracht, maar bezweek daar aan haar verwondingen. "Volgens de eerste resultaten van het onderzoek zou de vrachtwagenbestuurder de verkeersregels gerespecteerd hebben", deelde de lokale politie mee. De trucker was onder de indruk en werd opgevangen door slachtofferbejegening. Op hetzelfde kruispunt lieten in 2017 nog drie jongeren het leven, nadat de chauffeur van de wagen waarin ze zaten tegen een verkeerslicht en enkele geparkeerde voertuigen geknald was. (AVH)