Fietsster bewusteloos na aanrijding

In Oostende zijn dinsdag twee fietsers gewond geraakt bij twee verschillende aanrijdingen met personenwagens. Rond 16.30 uur raakte een 44-jarige fietsster bewusteloos na een ongeval in de Acacialaan. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht en verkeert niet in levensgevaar. Een uur eerder werd een 30-jarige man van zijn fiets gereden langs de Konterdamkaai, vlakbij het AZ Damiaan. Die persoon raakte lichtgewond en werd door de aanrijdster naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed de nodige vaststellingen. (BBO)