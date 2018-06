Fietsster (35) overleden bij dodehoekongeval 27 juni 2018

00u00 0

Een jonge moeder is gisteren om het leven gekomen bij een ongeval langs de Scheepsdalelaan in Brugge. Een trucker merkte de 35-jarige Marie-Thérèse C. op het kruispunt met de Leopold I-laan te laat op. Het slachtoffer werd enkele meters meegesleurd en overleed na een aantal uren aan haar verwondingen. "Het is een typisch voorbeeld van een dodehoekongeval", klinkt het bij het parket. De vrouw zou twee kindjes hebben, en in de buurt wonen. (MMB)