Fietsster (17) vecht voor leven na aanrijding door Hummer

Een 17-jarig meisje uit Nijlen is zaterdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel. Het slachtoffer werd iets voor 23 uur bij het oversteken van een kruispunt op haar fiets aangereden door een Hummer, een zware terreinwagen. Samen met enkele vrienden was de tiener op weg naar een openluchtfuif van de Chiro. De bestuurder van de Hummer, een 22-jarige uit Nijlen, kon niet meer stoppen, zegt het Antwerpse parket. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder van het voertuig groen licht had. Hij legde ook een negatieve ademtest af en er zijn geen aanwijzingen dat hij met een overdreven snelheid reed." De fietsster zou dus door het rood zijn gereden. "Maar het onderzoek loopt nog", benadrukt de parketwoordvoerster. De toestand van het slachtoffer was gisteren nog steeds kritiek. (JVN)

