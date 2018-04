Fietspad langs R4 wordt onderbroken 12 april 2018

Het fietspad langs de Jacques Paryslaan (R4) in Evergem wordt vanaf 16 april voor een periode van ongeveer negen maanden onderbroken. Het fietspad wordt afgesloten in de omgeving van Callemansputte. Dat is nodig omdat er een tijdelijke op- en afrit aangelegd wordt naar de R4-West, voor de opbouw van een windmolen.