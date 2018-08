Fietslabeling aan gemeentehuis 02 augustus 2018

00u00 0

Op woensdag 8 augustus houdt de lokale politie van Sint-Niklaas een fietslabelactie in Belsele. Van 14 tot 16 uur kan iedereen zijn fiets laten labelen ter hoogte van het gemeentehuis in Belseledorp. Het enige dat je mee hoeft te brengen, is je identiteitskaart.