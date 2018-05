Fietsexamen en Fluorun tijdens verkeersweek 14 mei 2018

Tussen 14 en 18 mei wordt er in het kader van de Verkeersveilige Week opnieuw een tijdelijke schoolstraat ingevoerd aan basisscholen 't Vlot en 't Beverbos. Dat betekent dat de straat aan het begin en aan het einde van de schooldag afgesloten wordt voor verkeer. Verder wordt er in alle Lichterveldse basisscholen gewerkt rond veilig verkeer. Het startschot wordt gegeven vandaag, maandag 14 mei, met een fietsexamen voor de kinderen van het zesde leerjaar. Op dinsdag krijgen de kinderen een woordje uitleg over de dode hoek. Waar de Verkeersweek vorig jaar nog werd afgesloten met een fietsbelconcert is de apotheose dit keer een Fluorun. Alle kinderen zullen die dag door de centrumstraten en door een aantal gebouwen wandelen of lopen. De kinderen blijven op het voetpad, dus doorgaand verkeer blijft mogelijk. (SVR)

