Exclusief voor abonnees Fietsersbond vraagt 500 miljoen per jaar voor meer fietsveiligheid 26 maart 2019

00u00 0

De Fietsersbond vraagt dat Vlaanderen jaarlijks minstens 500 miljoen euro investeert in fietsveiligheid. Nu is dat 'maar' 138 miljoen euro. De vereniging reageert daarmee op het gestegen aantal doden en letselongevallen. Zo is het aantal fietsongevallen van en naar het werk de voorbije jaren met bijna de helft toegenomen. "Als we daadwerkelijk willen inzetten op fietsveiligheid, zijn extra investeringen echt nodig", stelt de Fietsersbond. "Nog te vaak is de doorstroming van de auto belangrijker dan die van de fiets. Soms primeert ze zelfs op de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers." Zelfs met een budget van 500 miljoen euro per jaar duurt het volgens de organisatie nog tien jaar eer alle fietspaden langs de gewestwegen conform de kwaliteitseisen zijn.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen