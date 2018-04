Fietser zwaargewond na aanrijding door leerling-chauffeur 10 april 2018

Een 17-jarig meisje heeft gisteren een fietser aangereden in Oostende, terwijl ze rijles kreeg van haar moeder. De 52-jarige fietser kwam van een parking en de jonge leerling-bestuurster reed op hem in. Beide partijen konden mekaar niet zien door een geparkeerde mobilhome en vrachtwagen. De man kwam zwaar ten val en werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is hij buiten levensgevaar, maar hij zal lang moeten revalideren. De vijftiger liep een heup- en beenfractuur, bekkenbreuk, schouderletsel en hoofdwonde op. Het 17-jarige meisje verkeerde in shock en werd opgevangen door Slachtofferhulp. Ook haar moeder was fel onder de indruk. (MMB)