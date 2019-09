Exclusief voor abonnees Fietser uit Vlaams-Brabant komt om tijdens ritje in Ardennen 04 september 2019

Een fietser uit het Vlaams-Brabantse Herent is gistermorgen in Stoumont, in de provincie Luik, om het leven gekomen bij een aanrijding. De man van 58 reed op de N66 tussen Trois-Ponts en Werbomont en hield perfect rechts aan toen hij werd geraakt door een wagen die in dezelfde richting reed. Hij werd nog zwaargewond afgevoerd, maar bezweek aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige moet de precieze omstandigheden van het ongeval achterhalen.

