Exclusief voor abonnees Fietser overleeft als bij wonder dodehoekongeval 02 november 2019

Tommy Snoeys (28) uit Deurne werd donderdag het slachtoffer van een dodehoekongeval. De fietser kwam onder een vrachtwagen terecht - maar kan zijn verhaal als bij wonder nog navertellen. Snoeys fietste richting het Sportpaleis in Antwerpen, waar het nog drukker dan gewoonlijk is omdat een oprit naar de Ring er tijdelijk is afgesloten. "Ik naderde het kruispunt en zag dat het licht op groen sprong. Ik hoefde dus niet te stoppen en kon gewoon rechtdoor richting Antwerpen-Noord fietsen. Ik was op weg naar mijn zus. Net toen ik halverwege de rijbaan was, dook uit het niets een Roemeense vrachtwagen op. Die draaide mijn richting uit en gaf gas." Tommy botste tegen de cabine en viel op de rijbaan. "Die achterwielen zag ik op mij afkomen. Ik dacht: 'Finito met mij.' Ik schopte mijn fiets van mij weg. Hij schoof verder onder de lege oplegger. Hoe ik het deed, weet ik niet, maar in een reflex duwde ik mij opzij. De achterwielen van de oplegger raakten nog juist mijn rechterheup en -bil. Voorbijgangers kwamen toegelopen. Ik ben een uur later in het ziekenhuis wakker geworden. Volgens de dokters heb ik een zware kneuzing aan mijn heup, maar geen breuken of barsten." De plek waar Snoeys viel, is vaker het toneel van zware ongevallen. Een 36-jarige fietser stierf een jaar geleden toen een vrachtwagen van een rijschool hem bij het afslaan aanreed. (PLA)

