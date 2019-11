Exclusief voor abonnees Fietser komt om terwijl hij dode hoek ontwijkt 26 november 2019

00u00 0

Een 57-jarige fietser uit Kruibeke is gisterochtend omgekomen in Burcht. Hij reed rechtdoor op het fietspad en moest plots uitwijken voor een vrachtwagen die rechtsaf een bedrijvenzone indraaide. Het gaat dus om een klassiek dodehoekongeval, met dat verschil dat het nét niet tot een aanrijding kwam. "Er was geen contact tussen de fietser en de vrachtwagen", bevestigt burgemeester André Van de Vyver. "Maar de fietser moest uitwijken en kwam daardoor ongelukkig ten val op zijn hoofd."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu