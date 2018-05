Fietser komt om na aanrijding met trein 09 mei 2018

Een 55-jarige fietser uit Lokeren is gisterenochtend rond 11.45 uur omgekomen aan een spooroverweg in Zele. De man reed op het fietspad dat de spoorweg dwarst. Op het moment van het ongeval was de slagboom naar beneden en waren de lichten en het geluidssignaal in werking. De man slalomde vermoedelijk toch nog tussen de slagbomen en werd 20 meter meegesleurd door de trein. Hij was op slag dood.