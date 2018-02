Fietser in levensgevaar: trucker rijdt door 06 februari 2018

Een 55-jarige fietser is gisterochtend rond 7.40 uur levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in Gent werd aangereden door een vrachtwagen. De trucker reed nadien verder. "Het is nog af te wachten of het hier gaat om vluchtmisdrijf", klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen, dat de precieze omstandigheden van de aanrijding aan de Meulestedebrug verder onderzoekt. "Mogelijk heeft de bestuurder niets gezien of gevoeld."