Exclusief voor abonnees Fietser 'geflitst' aan ruim 50 km/u 28 augustus 2019

00u00 0

In Kortrijk heeft de politie een laagvliegende elektrische fietser gevat die zelfs zonder veel te trappen meer dan vijftig kilometer per uur reed. De man beweerde aanvankelijk nog een getraind fietser te zijn, en daarom zo'n snelheid te kunnen halen. Maar daar trapten de agenten niet in. De speed pedelec bleek ingevoerd uit China en voldeed niet aan de Europese regels. De fiets had een extra gashendel aan het stuur waardoor de snelheid makkelijk tot boven de wettelijke 45 km/u opgevoerd kon worden. Bovendien werkten de remmen niet en was de verlichting zelf ineen geknutseld. De bestuurder kon geen geldig inschrijvings- of verzekeringsdocument voorleggen. De tweewieler werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgesteld. Uit undercoveronderzoek van de VRT bleek in april dat het illegaal opdrijven van elektrische fietsen wijdverspreid is bij fietsenmakers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis