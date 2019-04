Exclusief voor abonnees Fietser (78) negeert voorrang: in levensgevaar 02 april 2019

Een 78-jarige fietser raakte gisteren levensgevaarlijk gewond nadat hij door een tractor is aangereden op een rotonde in Diksmuide. De tractorchauffeur zag dat de fietser wou oversteken, maar ging ervan uit dat die de voorrangsregels zou respecteren. De bejaarde man hield echter niet in en reed door. Hij belandde met zijn been onder één van de wielen, liep daarbij een open beenbreuk op en verloor veel bloed. De MUG-heli kwam ter plaatse en landde in een weide vlakbij om het zwaargewonde slachtoffer op te pikken. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse. (JHM)