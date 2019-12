Exclusief voor abonnees Fietser (58) verdrinkt in gracht 27 december 2019

Een 58-jarige fietser uit Rollegem-Kapelle (Ledegem) is op kerstdag overleden na een val in een gracht. Dat gebeurde langs een landelijk weggetje op amper één kilometer van zijn woning. Het waren de inzittenden van een auto die Guido Ver Eecke en zijn fiets rond 22.30 uur langs de donkere, mistige weg in Oekene (Roeselare) in de gracht zagen liggen. De gracht was gevuld met enkele tientallen centimeters water. Ze verwittigden de hulpdiensten. Brandweer, ambulance en een mugteam snelden ter plaatse, haalden de man en zijn elektrische fiets uit de gracht en probeerden hem nog te reanimeren. Tevergeefs. Uit het onderzoek van het parket is gebleken dat het slachtoffer uiteindelijk in het water van de gracht is verdronken. Hoe lang hij al in de gracht lag, is onduidelijk. Er waren geen sporen van een aanrijding. (LSI)

