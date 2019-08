Exclusief voor abonnees Fietser (45) lag al op de weg voor chauffeur hem raakte 12 augustus 2019

00u00 0

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een chauffeur rond 2.50 uur een fietser doodgereden in het Limburgse Oudsbergen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer - een man van 45 uit diezelfde gemeente - al voor de impact met het voertuig op de rijbaan lag. Toen agenten die het ongeval in de verte zagen gebeuren tijdens hun patrouille aankwamen, troffen ze enkel de fietser aan. De chauffeur was doorgereden. De MUG-arts kon enkel nog het overlijden vaststellen. Intussen werd het signalement van de bestuurder verspreid. Even later werden de auto en de bestuurder aangetroffen. De agenten pakten hem op en lieten zijn auto gerechtelijk takelen voor onderzoek. De parketmagistraat besliste de automobilist vrij te laten. (BVDH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis