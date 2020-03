Exclusief voor abonnees Fietser (29) sterft na aanrijding met vrachtwagen 03 maart 2020

Een 29-jarige fietser is gisteren dodelijk aangereden in de Gentse haven. Volgens de eerste vaststellingen reed de 27-jarige bestuurder van de vrachtwagen rond 14 uur van het terrein van een bedrijf af en merkte hij de man op zijn elektrische fiets te laat op. Alle hulp kwam te laat voor het slachtoffer, dat op weg was naar zijn werk. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek opgestart naar het fatale ongeval. Het rijbewijs van de chauffeur werd ingetrokken voor 15 dagen. Het bedrijf van de trucker betuigt zijn medeleven met de nabestaanden van de fietser.