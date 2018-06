Fietser (27) in levensgevaar na val van vier meter 25 juni 2018

Een fietser is zaterdagavond in Brugge levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij een val van liefst vier meter heeft gemaakt. M.D. (27) uit Oostkamp was omstreeks halftwaalf samen met een kameraad op weg naar huis. Ter hoogte van de nieuwe fietsersbrug bij de Boeveriepoort, die amper twee maanden geleden werd ingehuldigd, liep het mis. Volgens het Brugse parket kwamen de vrienden aan hoge snelheid uit de richting van de Unescorotonde gefietst. "Het slachtoffer haperde aan een stoeprand en vloog over de balustrade", luidt het. M.D. belandde vier meter lager op z'n hoofd en liep erg zware verwondingen op. In het ziekenhuis stelden de dokters vast dat hij een zware hersenbloeding en meerdere breuken in z'n nek had. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. (SDVO/MMB)

