Exclusief voor abonnees Fietser (18) kritiek na ongeval met bestelwagen 27 januari 2020

In de stationsbuurt van Waregem is zaterdagavond een 18-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Volgens het parket verleende de jongeman uit Zulte geen voorrang en fietste hij zonder licht. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek.