Fietser (18) botst tegen autoportier 04 juni 2019

In de Ellestraat is een 18-jarige fietser gisterenochtend gewond geraakt na een botsing tegen een openslaande autodeur. Volgens de politie Kouter opende een 16-jarige passagier van een personenwagen, een meisje uit Oudenburg, rond 8.30 uur de deur van de auto om uit te stappen. Op dat moment reed fietser D.S. uit Oostende voorbij. Hij geraakte gewond en een ziekenwagen bracht hem over naar het ziekenhuis in Oostende. (BBO)