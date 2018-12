Fietser (17) belandt onder bus vol schoolkameraadjes 08 december 2018

In het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos is een jongen van 17 gisternamiddag om het leven gekomen toen hij met zijn fiets onder een schoolbus van De Lijn belandde. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een dodehoekongeval. Op de bus zaten schoolkameraadjes van de jongen, die alles zagen gebeuren. M.D. was na school onderweg naar huis toen hij op het kruispunt van de Oudstrijdersstraat met de Spoorwegstraat gegrepen werd door de bus. De jongen reed op de fietssuggestiestrook en wilde het kruispunt oversteken, maar op dat moment sloeg de bus rechtsaf. Het slachtoffer was op slag dood. Het parket Halle-Vilvoorde kwam ter plaatse en stelde een verkeersdeskundige aan. De buschauffeur legde een negatieve ademtest af. De leerlingen van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos die op de bus zaten, werden opgevangen op school. Daar volgde ook het slachtoffer les. Zijn ouders werden bijgestaan door slachtofferhulp. (RDK/DBS)

