Fietsenstalling station Sint-Joris-Weert straks drie keer zo groot 05 april 2019

00u00 0

In de struiken, naast een zitbankje of in het midden van de stoep. De pendelaars die hun tweewieler aan het treinstation van Sint-Joris-Weert stallen, moeten origineel uit de hoek komen. De overdekte fietsenstalling is immers te klein. Het gemeentebestuur vraagt de Infrabel daarom om de stalling uit te breiden.

