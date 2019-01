Fietsen zonder licht: 98,8% van boetes in Vlaanderen 30 januari 2019

Elk jaar worden er in ons land 5.000 fietsers beboet omdat ze rijden zonder licht. Maar liefst 98,8% van de boetes worden uitgeschreven in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) opvroeg. Zo werd er in de provincie Namen tussen 2014 en 2017 welgeteld 1 boete uitgeschreven voor rijden zonder fietsverlichting. In de provincie Henegouwen gaat het over 29 boetes in 4 jaar tijd, terwijl dat er in Vlaams-Brabant 928 waren. In West-Vlaanderen ging het om 4.462 boetes. "De cijfers tonen nog maar eens het mentaliteitsverschil tussen het noorden en zuiden aan", aldus Vermeulen. "Het is mogelijk dat er in Vlaanderen meer met de fiets gereden wordt, maar dit kan deze sterke verschillen nooit verklaren. Wel is het zo dat wij in Vlaanderen vanuit de lokale en regionale overheden acties ondernomen hebben om fietsers bewuster te maken van de gevaren." Vermeulen vindt daarom dat de geïnde boetes (58 euro per stuk) terug moeten vloeien naar Vlaanderen, en niet in een federaal potje gestopt moeten worden. (ARA)

