Fietsen met oortjes: tot 10 keer groter risico op ongeval

Wie fietst met muziek in de oren, verhoogt het risico op een ongeval met factor tien. Voor voetgangers en joggers met oortjes is de kans dat ze in hun ongeluk lopen tot zes keer groter. Oud-politierechter Christian Van Hoorebeke pleit daarom voor een verbod op koptelefoons in het verkeer. Professor Bas de Geus (VUB) treedt hem bij. "We beschikken maar over een beperkte hoeveelheid aandacht. Als je je veilig wil verplaatsen, moet die volledig naar de weg gaan. Je kan niet én 100% gefocust zijn op het verkeer én genieten van je muziek." De discussie laait op sinds het ongeval met twee fietsers in Gent, afgelopen weekend, waarbij de ene zwaargewond raakte en de tweede gewoon doorreed. "Ik had niks gemerkt, want ik droeg een koptelefoon", luidde de verklaring. Ruim 70% van de 16- tot 18-jarigen trapt soms op de tonen van muziek, 15% doet dat bijna altijd. (BCL)

