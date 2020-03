Fietsen mag, skaten niet: crisiscentrum beoordeelt 8 zeer concrete uitstappen Stéphanie Romans

27 maart 2020

05u00 2 De Krant In theorie zijn de coronamaatregelen duidelijk: blijf in je kot, tenzij je gaat winkelen, fietsen of lopen. Maar de realiteit is minder zwart-wit. Zelfs politiemensen vinden het moeilijk om te bepalen wanneer ze moeten beboeten. Het crisiscentrum beantwoordt acht zeer concrete situaties over buitenkomen in crisistijden.

Ik maak in mijn eentje een sportieve fietstocht en rijd vijftig kilometer uit de buurt van mijn woonplaats. Mag dat?

Fietsen, wandelen en joggen zijn toegestaan met respect voor de sociale afstand. Je behoudt dus minimaal 1,5 meter afstand van andere weggebruikers. U blijft ook best in de nabijheid van uw woning. Een exacte maximumafstand is (nog) niet wettelijk bepaald. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) rekent vooral op het "gezond verstand" van burgers. "Het is niet het moment om een lange fietstocht te gaan maken", vindt hij.

Ik woon alleen en neem de auto naar het huis van mijn lief. Is dat nog toegestaan?

Nee, dit is een niet-essentiële verplaatsing en dus verboden.

Ik neem de auto naar mijn lief om haar boodschappen te brengen. Zelf kan hij/zij niet naar buiten vanwege ziekte. Mag dit?

U mag boodschappen doen voor mensen die dit zelf niet kunnen doen. Bij het afleveren moet u wel de sociale afstand respecteren.

Ik neem mijn auto om naar de Colruyt te gaan die 10 kilometer uit de buurt ligt. Er is in mijn buurt ook een supermarkt dichterbij, maar die vind ik te duur. Zal de politie mij beboeten?

Neen, dit wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd. Het is echter niet de bedoeling dat we het hele land rondrijden om inkopen te doen.

Ik ga graag hardlopen, maar in de buurt van mijn huis is geen park. Mag ik met de auto naar het park rijden en daar gaan joggen?

Nee. Verplaatsingen met de auto voor recreatie - hoe ver of dicht bij huis ook - zijn niet toegestaan. De politie kan hiervoor een proces-verbaal opstellen.

Mijn (alleenstaande) zus woont aan de andere kant van het land. Mag ik bij haar op bezoek?

Nee, dit is een niet-essentiële verplaatsing en dus verboden.

Ik skateboard geregeld in het skatepark in mijn buurt. Mag dat nu nog?

De volgende fysieke activiteiten in openlucht zijn toegelaten: wandelen, fietsen en joggen. Skaten mag dus niet.

Mag ik met de auto de boodschappen brengen naar mijn moeder die acht kilometer verderop woont? Zij is bejaard en hoort dus bij de risicogroep. Mag ik daarna met haar een wandelingetje door het park maken voor ik terug naar huis rijd?

U mag boodschappen doen voor mensen die dit zelf niet kunnen doen. Bij het afleveren moet u wel de sociale afstand respecteren. Gaan wandelen met één persoon is toegelaten mits het bewaren van de juiste sociale afstand.