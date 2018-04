Fietsen is goed voor je brein 26 april 2018

Voor u uw yogamatje ontrolt of die mindfulnesscursus ter hand neemt: van fietsen word je pas écht rustig in je hoofd. Dat heeft de Nederlandse psycholoog Martijn Veltkamp ontdekt. Hij schreef er een boek over, 'Leven in cadans'. Lange tochten helpen om je gedachten te ordenen en brengen nieuwe inzichten. Fietsers slagen er ook beter in om negatieve emoties, zoals frustratie of boosheid, te verwerken. Of dat ook niet geldt voor pakweg een potje voetbal of tennis? "Fietsen vergt minder concentratie", weet Veltkamp. "Tactiek speelt geen rol." Tijdens een fietstocht doorloopt ons brein verscheidene fasen, zo stelden Spaanse onderzoekers eerder al vast. Terwijl je in het begin nog aan het to-dolijstje op je prikbord denkt, verdwijnt dat gepieker na een uur en zijn je hersenen niet langer in staat om af te dwalen.

