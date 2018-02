Fietsdieven van 14 en 15 schelden agenten uit 19 februari 2018

De Antwerpse politie heeft twee minderjarige fietsdieven kunnen klissen. Nadat een getuige had gezien dat drie jongeren met een gestolen fiets rondliepen, kwam de politie ter plaatse. Die vond twee van hen, maar toen zij de agenten in de gaten kregen, lieten ze de fiets vallen en gingen op de vlucht. Een 14-jarige werd uit de toiletten geplukt in een zwembad. Zijn 15-jarige kompaan liep eerst een koerier met dozen ondersteboven, stak de straat over, sprong over een terrastafel, maar werd dan toch gevat. De jongens scholden de agenten daarbovenop nog eens de huid vol. Ze werden overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. De gestolen fiets werd teruggevonden, met een slot dat duidelijk doorgeknipt was. (PLA)

