Exclusief voor abonnees Fiets van Gent naar het groen met nieuwe knooppunten CHECK-IN 25 mei 2019

Vanuit het centrum van Gent direct naar de Gentbrugse Meersen en het Parkbos fietsen: dankzij een reeks gewijzigde fietsknooppunten kan het vanaf deze zomer. Het Parkbos tussen Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, De Pinte en Sint-Martens-Latem is niet alleen een nieuw wandelgebied, dankzij twee nieuwe fiets- en wandelbruggen over de R4 en de E40 rij je vanuit Gent-centrum nu rechtstreeks het groengebied binnen. Vanuit het Keizerpark in Gent-Zuid kom je via knooppunt 5 voortaan ook middenin de Gentbrugse Meersen terecht, een groen gebied met onder meer het Geboortebos, weides vol koeien, een speelbos en het blotenvoetenpad. In totaal kun je in Oost-Vlaanderen via knooppunten je route uitstippelen op een netwerk van meer dan 3.500 kilometer fietspaden.

De nieuwe routes vind je via www.tov.be/fietsrouteplanner

