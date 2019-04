Exclusief voor abonnees Fiets meteen geüpdatet 18 april 2019

Zijn recordfiets was al gepersonaliseerd, maar nu hoeft niemand ooit nog te twijfelen: Campenaerts heeft in Mexico 55,089 kilometer gereden in 60 minuten. De cijfers staan voor altijd op de bovenbuis van 'The Campenator'. Meteen na de recordrace bracht Toon Wils, ingenieur bij Ridley en de ontwerper van de fiets, de juiste afstand aan. Wils: "In goudkleur, want dit is toch wel heel speciaal." (BA)

