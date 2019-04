Exclusief voor abonnees Fiets gestolen terwijl slachtoffer van ongeval in ambulance zit 06 april 2019

De 23-jarige Tine Decosemaker, een studente aan UGent, kreeg dinsdagmiddag te maken met een schrijnende diefstal. Ze kwam aan de Coupure Links, aan de Blandijnberg, zwaar ten val met haar fiets en liep daardoor een zware hersenschudding en een hoofdwonde op. Toen ze in de ambulance verzorgd werd, kreeg ze te horen dat haar fiets verdwenen was. "Een rotgevoel", zegt ze. "Ik weet nog dat ik de Boekentoren buitenliep. Het volgende dat ik weet zijn flarden op de spoed. Drie uren zijn volledig verdwenen." En haar fiets, die ze al had van toen ze nog een kind was, die bleek ook verdwenen. "Die is al bijna 12 jaar in mijn bezit. Ik heb er serieus buikpijn van. Normaal doe ik die altijd goed op slot, maar in die situatie kon ik dat niet echt doen. Ik zat met een bloedneus en een hoofdwonde in de ambulance." (DJG)

