Fiets- en loopapp Strava bindt strijd aan met valsspelers De Morgen

12 maart 2020

04u57 7 De Krant Valsspelen om toch maar 'King of the Mountain' te worden en daarmee te pronken op sociale media. Sommige sportievelingen doen het op Strava, de populaire fiets- en loopapp. Onmogelijke records zijn het gevolg - maar daar gaat Strava nu tegen optreden.

Strava telt wereldwijd ongeveer 43 miljoen gebruikers. "Dankzij die enorme online gemeenschap kunnen sportievelingen hun passie delen met mensen die veraf wonen. Daarnaast blijft het simpelweg leuk speelgoed voor mensen die graag fietsen of lopen. Het is fijn om te kijken hoe je gepresteerd hebt, dat te delen met anderen en ermee te stoefen", zegt professor Steven Vos, sportappspecialist aan de TU Delft en de Fontys Sporthogeschool.

De competitiviteit wordt extra opgepookt doordat je op Strava een 'King of the Mountain'-badge verdient als je een bepaald segment als snelste hebt afgelegd. Alleen gaan sommige sporters daarin te ver. Ze registreren een fietstocht als loopsessie en zijn dus veel vlugger dan alle échte lopers. Of ze rijden een parcours met de auto en leggen de prestatie vast als fietstocht. "Er zijn inderdaad mensen die voorbij de grens van de fair play gaan. Dat lijkt me eigen aan de mens. Als er een bocht valt af te snijden tijdens een loopwedstrijd, dan zal een aanzienlijk deel van de deelnemers dat ook doen."

Maar veel Strava-gebruikers zijn dat gesjoemel dus beu en de makers van de app geven hen nu gelijk. Ze gaan met een algoritme de stielbedervers opsporen en hun nepprestaties wissen. Maar hoe kunnen ze dat precies doen? "De hartslag en inspanning lijken me twee gemakkelijke waarden om te analyseren", zegt professor Vos. "Heel veel gebruikers houden die in de app namelijk bij via een sporthorloge. Als iemand een berg beklimt en zijn hartslag blijft laag, dan weet je dat er iets niet klopt. Er is ook een limiet aan bijvoorbeeld de snelheid waarmee iemand kan lopen of fietsen. En als een sporter die continu laag in de ranking staat plots bovenaan prijkt, is dat ook bizar. Je kan wel progressie boeken, maar dat doe je niet met enorme sprongen.”