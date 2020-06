Exclusief voor abonnees Fiere papa Abdi 04 juni 2020

00u00 0

Geweldig nieuws ten huize Bashir Abdi. De nationale recordhouder op de marathon is dinsdag voor de tweede keer papa geworden. Zijn vrouw is bevallen van een zoontje Ibrahim, zo meldde de 31-jarige Belg van Somalische origine op sociale media. In oktober 2018 werd hij al de trotse vader van dochter Kadra. Op 6 en 7 juni doet Abdi mee aan een virtuele aflossingsmarathon, een organisatie van het NN Running Team, waarbij elke deelnemer 10,5 km aflegt.(VH)

