Fiere koning feliciteert elftal 25 juni 2018

Koning Filip weet de wedstrijden van de Rode Duivels wel uit te kiezen. Met een sjaal rond zijn nek en aan de zijde van FIFA-baas Gianni Infantino genoot onze vorst van het doelpuntenfestival tegen Tunesië. Na afloop trok hij samen met zijn zonen Gabriël en Emmanuel naar de kleedkamer van de Belgen. Een traditie - ook op het vorige EK zocht Filip de Duivels op na hun 3-0-zege tegen Ierland. "We hadden net de muziek opgezet toen de koning binnenkwam", glimlacht Youri Tielemans. "Het was meteen weer stil." Filip feliciteerde één voor één de spelers en maakte een kort praatje met onder anderen Kompany, Lukaku en bondscoach Martínez. Aanvoerder Hazard vroeg al lachend of Gabriël en Emmanuel "zich geamuseerd" hadden. "De koning was heel fier", merkten de andere Duivels. "Het is ook leuk om te voelen dat het hele land achter ons staat", aldus Alderweireld. (NP)

