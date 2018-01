Fientje Moerman naar Grondwettelijk Hof (met nieuwe naam) 00u00 0

Voormalig Open Vld-minister Fientje Moerman is door haar partij voorgedragen als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ze wordt naar voren geschoven om pensioengerechtigd voorzitter Etienne De Groot - ook een liberaal - op te volgen. Opvallend: tegenwoordig laat Moerman zich Rebecca Vanden Broucke noemen. Rebecca is haar tweede naam, en Vanden Broucke is de naam van haar man. De ex-politica werkt momenteel op de studiedienst van het Europees Parlement. Ze was jarenlang een van de kopstukken van Open Vld, maar een affaire over consultancy-opdrachten kostte haar haar politieke carrière.

