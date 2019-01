Feyenoord vernedert Ajax met 6-2 28 januari 2019

Na zeven jaar kon Feyenoord eindelijk weer een Klassieker tegen Ajax winnen. Door de 6-2-afstraffing was de ontgoocheling uit alle vorige edities ook meteen vergeten. Nochtans had Schöne de Amsterdammers vroeg op voorsprong gebracht via een vrijschop. Het duo Toornstra - Berghuis keerde met twee goals de situatie helemaal om. Al zette Ziyech amper twee minuten na de 2-1 het feestje nog even 'on hold'. Dat kon pas helemaal losbarsten nadat Robin Van Persie - 35 ondertussen - zijn duivels ontbond. De spits toonde in zijn afscheidsseizoen nog eens zijn onversneden klasse door twee keer raak te schieten. In het slotkwartier profiteerden Vilhena en Ayoub eveneens van de complete offday bij de Ajax-verdediging. Luid hoongelach steeg op bij de thuisaanhang. Doordat PSV een dag eerder met 2-1 won van Groningen krijgen de titelambities van de rivalen uit Amsterdam een flinke knauw. Ajax volgt nu op vijf punten. In de ArenA durven ze er niet aan te denken dat het de gouden lichting, met De Jong en De Ligt, ziet vertrekken zonder een kampioenschap op het palmares. (VDVJ)

