Fête des Belges aan de Côte d'Azur 31 augustus 2018

00u00 0

De troon staat niet langer in het Prinsdom. Na het vertrek van 'Le Petit Prince' Kylian Mbappé, de kampioenenmaker in 2017, heerst PSG soeverein over de Ligue 1. Monaco is veroordeeld tot een strijd om de ereplaatsen. Vorig jaar was het daarin de beste. Doordat de Portugese coach Leonardo Jardim zijn team net op tijd weer op de rails kreeg na een moeilijk seizoensbegin. Ook dankzij de 18 goals van smaakmaker Radamel Falcao. De Colombiaan moet dit seizoen nog beter aangevoerd worden na het aantrekken van Aleksandr Golovin - voor 30 miljoen opgehaald na een sterk WK. Voorts wordt het 'Fête des Belges' nog wat groter aan de Azurenkust. Na Youri Tielemans strijkt ook Nacer Chadli er straks neer. Zij kunnen straks ongetwijfeld op de steun van de Cercle-fans rekenen. Met dank aan de overname van Monaco spelen ook zij dit seizoen tegen Club. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN