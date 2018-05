Festivalterrein Werchter voortaan openbaar park 07 mei 2018

00u00 0

Voortaan hoef je op de weide van Rock Werchter niet per se te headbangen, bier te drinken of uit je dak te gaan tijdens een concert. Vanaf nu kan je er ook buiten het festivalseizoen uitblazen met een wandeling of fietstocht. Het domein van 24 hectare is namelijk omgevormd tot een landschapspark. Organisator Herman Schueremans liet tijdens de officiële opening optekenen dat hij iets wou terugdoen voor de regio. Het park is volgens burgemeester Dirk Claes het signaal bij uitstek dat het festival in Werchter zal blijven. Eerder deden er geruchten de ronde dat het festival zou verhuizen naar een groter terrein, maar dat lijkt nu afgewend. In het park mogen overigens nog andere evenementen worden georganiseerd voor een publiek tot 10.000 mensen. Concerten zijn er evenwel verboden. (BMK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN