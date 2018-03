Festivalbandje vindt lekkerste hotdog 08 maart 2018

Op Tomorrowland draag je als festivalbezoeker nu al een bandje waarmee je drankjes kan betalen of dat oplicht op het ritme van de muziek, maar er is veel meer mogelijk. Zo'n polsbandje kan je waarschuwen als je favoriete band aan zijn soundcheck begint of een ranking geven van de foodtrucks op het festival op basis van je favoriete gerechten. Ook voor organisatoren kan de technologie nuttig zijn. Zo kunnen ze aan de hand van radiotechnologie meten hoe druk het is vlak bij het podium of elders op het festivalterrein.