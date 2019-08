Exclusief voor abonnees Festival wapent zich tegen rukwinden 10 augustus 2019

Het KMI kondigt voor vandaag opnieuw code geel af. Vooral na de middag wordt aan zee een krachtige zuidwestenwind verwacht, met rukwinden tot 80 km/uur. Op zee zou het zelfs stormachtig worden. Net dit weekend vindt in Zeebrugge het driedaagse festival WECANDANCE plaats. De organisatie zegt op alles voorbereid te zijn. "We blijven gelukkig gespaard van regen, maar houden de windkracht wel minuut per minuut in het oog", zegt organisator Bart Roman. "De voorbije 36 uur is alles extra stevig vastgemaakt. We hebben ook extra zeecontainers geplaatst om bepaalde zones beter af te schermen voor de wind. Tot slot hebben we de bezoekers aangeraden om een zonnebril en warme kledij mee te nemen."