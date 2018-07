Festival vraagt bezoekers om potje 'grond' mee te brengen 28 juli 2018

00u00 0

Het Absolutely Free Festival (AFF), dat op 3 en 4 augustus in Genk plaatsvindt, vraagt aan al zijn bezoekers om een grondstaal uit eigen tuin mee te brengen. "Op die manier hopen we een Vlaamse 'oer-aarde' te creëren", zegt woordvoerder Bert Vliegen. "Die zal tijdens het festival een prominente plek krijgen en wordt na afloop in een labo onderzocht, benieuwd als we zijn naar de vervuiling ervan. We zijn ook van plan om er volgend jaar groenten op te kweken. De oogst zal verdeeld worden via liefdadigheidsinitiatieven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN