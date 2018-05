Festival eindigt met #MeToo-moment 22 mei 2018

Ook voor de #MeToo-beweging was er plaats in Cannes. De Italiaanse actrice Asia Argento (foto), hét symbool van het schandaal rond Harvey Weinstein, heeft tijdens de slotceremonie duidelijk gemaakt dat de producer er niet meer welkom is. "Dit festival was zijn geliefkoosde jachtterrein", zei Argento (42), die er op haar 21ste verkracht werd door Weinstein. "Een hele gemeenschap keerde zich van hen af, zelfs zij die de feiten nooit hebben aangeklaagd." Ze wees daarbij met de vinger naar sommigen in het publiek: "Jullie weten wie jullie zijn. Belangrijker nog is dat wíj weten wie jullie zijn." Intussen is ook de Franse regisseur Luc Besson (59) aangeklaagd wegens verkrachting. Een 27-jarige vrouw die voor twee films met hem samenwerkte, beweert dat ze vrijdag in Parijs gedrogeerd en misbruikt werd. Besson ontkent.

