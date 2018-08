FERRY VAN OOSTENDE NAAR RAMSGATE KOMT TERUG 31 augustus 2018

Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) van Oostende had gisteren in Ramsgate gesprekken over de heropstart van de ferrylijn tussen Oostende en de Britse havenstad. Er moeten nog wat problemen worden weggewerkt, maar de plannen voor de ferry nemen steeds meer concrete vormen aan.

