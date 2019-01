Ferreyra heeft geen zin in Anderlecht 31 januari 2019

00u00 0

't Kan nog alle kanten uit. Anderlecht heeft absoluut de intentie om vandaag nog minstens één inkomende transfer af te ronden - de Spaanse spits Sergio León (30) van Real Betis werd gepolst maar in zijn entourage klinkt het dat hij in Spanje blijft -, maar intern valt te horen dat het niet zeker is dat er nog iemand tekent. Facundo Ferreyra (27) van Benfica komt niet, hij heeft geen zin in de Belgische competitie. De jonge Turk Yunus Akgün (18, aanvaller, Galatasaray) wordt behoudens verrassingen evenmin een RSCA-speler. De onderhandelingen gingen nochtans lange tijd de goeie richting uit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN